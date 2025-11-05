Женщина и двое детей погибли в результате пожара в дачном доме в Сургуте

В Сургуте, в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате пожара в дачном доме погибли женщина и двое детей. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в оперативной сводке главного управления МЧС по региону.
По информации ведомства, возгорание произошло в садоводческом товариществе «Прибрежный 1» в среду, в 01:22 по московскому времени. Горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем. В результате пожара произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.
При проведении разведки спасатели обнаружили мужчину, пострадавшего в пожаре, и передали его бригаде скорой помощи. В ходе дальнейшей работы огнеборцы нашли женщину и двух детей без признаков жизни.
К 03:16 открытое горение на площади 72 квадратных метра было ликвидировано. Предварительной причиной пожара могли стать нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются дознавателями МЧС России и следователями окружного управления Следственного комитета РФ, передает РИА Новости.
4 ноября в результате пожара в жилом доме в СНТ «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге погибли женщина и двое детей.