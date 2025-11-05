Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших в результате крушения грузового самолёта в США выросло до 7

По официальным данным, приведённым губернатором штата Кентукки Энди Беширом, в результате крушения грузового самолёта компании UPS вблизи международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле погибло не менее семи человек.

Источник: Life.ru

«Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет», — написал он в соцсети X.

Грузовой самолет авиакомпании UPS, совершавший рейс из Луисвилла в Гонолулу, потерпел крушение около 17:20 по времени восточного побережья США (01:20 мск среды). Причиной авиакатастрофы могло стать возгорание двигателя при взлёте и последующая потеря мощности.

Аэропорт Луисвилла в штате Кентукки приостановил работу из-за происшествия с грузовым самолётом McDonnell Douglas MD-11. На месте работают аварийно-спасательные службы. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через сайты и приложения авиакомпаний. Администрация аэропорта отметила, что дополнительные сведения будут опубликованы по мере поступления информации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.