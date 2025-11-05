Число погибших в результате крушения грузового самолёта в США выросло до 7

Аэропорт Луисвилла в штате Кентукки приостановил работу из-за происшествия с грузовым самолётом McDonnell Douglas MD-11. На месте работают аварийно-спасательные службы. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через сайты и приложения авиакомпаний. Администрация аэропорта отметила, что дополнительные сведения будут опубликованы по мере поступления информации.