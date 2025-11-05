Убийца Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева из Бурятии скрывался в Иркутске

Убийца Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева из Бурятии скрывался в Иркутске. Напомним, молодая пара погибла при жестоких обстоятельствах. 11 апреля 2024 года в Улан-Удэ неизвестный сел к ним в автомобиль, угрожая оружием, заставил уехать в безлюдное место, где и расстрелял.
Одолжив другую машину, 40-летний убийца отвез тела Сэсэг и Стаса в микрорайон Аэропорт, где их обнаружили несколько месяцев спустя.
Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, убийца внимательно отслеживал освещение дела в СМИ, что помогало ему скрывать следы преступления. Перед своей смертью в больнице преступник оставил супруге записку, в которой отрицал свою причастность к убийству.
— Преступник ранее был сотрудником правоохранительных органов. Он уволился ещё в 2021 году. Имел много кредитов, — заявила старший следователь Мария Михалевская.
Экспертиза установила, что убийца страдал параноидальной депрессией и имел манию преследования.