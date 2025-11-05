Убийца Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева из Бурятии скрывался в Иркутске

Убийца Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева из Бурятии скрывался в Иркутске. Напомним, молодая пара погибла при жестоких обстоятельствах. 11 апреля 2024 года в Улан-Удэ неизвестный сел к ним в автомобиль, угрожая оружием, заставил уехать в безлюдное место, где и расстрелял.