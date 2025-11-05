Возбуждено уголовное дело после гибели семи человек при пожаре в дачном доме

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело после пожара, унесшего жизни семи человек. Трагедия произошла в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме на территории садового некоммерческого товарищества «Прибрежный 1».
Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, при тушении пожара спасатели обнаружили тела семи погибших.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее сообщалось, что в Сургуте вдвое выросло число детских жертв при пожаре на даче.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.