Возбуждено уголовное дело после гибели семи человек при пожаре в дачном доме

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело после пожара, унесшего жизни семи человек. Трагедия произошла в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме на территории садового некоммерческого товарищества «Прибрежный 1».