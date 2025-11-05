Ричмонд
Возбуждено уголовное дело после гибели семи человек при пожаре в дачном доме

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело после пожара, унесшего жизни семи человек.

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело после пожара, унесшего жизни семи человек. Трагедия произошла в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме на территории садового некоммерческого товарищества «Прибрежный 1».

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, при тушении пожара спасатели обнаружили тела семи погибших.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее сообщалось, что в Сургуте вдвое выросло число детских жертв при пожаре на даче.

