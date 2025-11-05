В Сургуте 7 человек погибли при пожаре в дачном доме

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1». Возгорание произошло в ночь на 5 ноября в двухэтажном дачном доме. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела погибших, среди которых, по предварительным данным, есть дети.