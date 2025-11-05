Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру под Владимиром

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в среду, 5 ноября, сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Авдеев заявил, что специалисты уже приступили к работе на месте происшествия. Полноценные работы по ликвидации последствий атаки начнутся после наступления светлого времени суток.
Губернатор региона заявил, что беспилотниками была атакована энергетическая инфраструктура, специалисты работают на месте, а ликвидация последствий начнется с рассветом.
— Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, — говорится в сообщении.
В этот же день стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотник противника над Орлом. В результате падения отдельных элементов сбитых БПЛА повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.