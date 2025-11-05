Проклятие тайги: кто еще пропал в лесах Сибири, где ищут Усольцевых

И именно эта опытность могла сыграть с ним и его семьей злую шутку. В этих же красноярских лесах в 2019 году произошла почти мистическая история с 67-летним Владимиром Шатыгиным. Мужчина, как отмечают местные, тоже был очень опытным, хорошо ориентировался на местности и несколько лет подряд ездил в одно и то же место собирать ягоды.