Проклятие тайги: кто еще пропал в лесах Сибири, где ищут Усольцевых

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в глухой тайге Красноярского края вот уже больше месяца не дает покоя спасателям, волонтерам и всем неравнодушным. 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября, отправившись на прогулку в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Они просто не вернулись.
Эта бесследность и стала главной загадкой. Как могла целая семья исчезнуть без единого признака борьбы, паники или попыток выжить? И кого еще поглотила тайга?
Проклятие опытных таежников.
Ключ к разгадке, возможно, кроется в личности главы семьи. Стало известно, что Сергей Усольцев был не просто любителем прогулок на природе. Местные жители подтверждают: «Усольцев опытный таежник! Про него много где слышно в сфере туризма».
И именно эта опытность могла сыграть с ним и его семьей злую шутку. В этих же красноярских лесах в 2019 году произошла почти мистическая история с 67-летним Владимиром Шатыгиным. Мужчина, как отмечают местные, тоже был очень опытным, хорошо ориентировался на местности и несколько лет подряд ездил в одно и то же место собирать ягоды.
Но его поход за грибами и ягодами 28 августа 2019 года закончился трагически. Он разошелся с друзьями, пошел дождь, и тайгу заволокло мглой. Однако, в отличие от Усольцевых, Шатыгина начали искать сразу. Более того, его видели живым спустя почти две недели после пропажи.
«Ему предлагали помочь, но он говорил, что сам выйдет. Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция», — отмечает красноярец Владимир.
Вот он — тревожный параллельный случай. Опытный человек, знающий тайгу, отказывается от помощи из-за уверенности в собственных силах. Вероятно, в обоих случаях злую шутку с заблудившимися путниками сыграло именно то, что они слишком много надежд возложили на свою опытность. Гордость и самоуверенность в дикой природе могут стать смертельным оружием против самого себя.
Поиски Шатыгина продолжались 2,5 месяца — до ноября, пока дорожки совсем не скрылись под снегом. Волонтер Евгений, участвовавший в них, сказал: «Зацепок как таковых не было. Вещей и следов не обнаружили, прочесали все… Версия была, что заблудился».
Есть ли надежда? История спасения, которая обнадеживает.
На фоне этой мрачной истории исчезновение Усольцевых кажется безнадежным. Но тайга, как оказывается, способна не только забирать, но и возвращать. В марте 2021 года произошел случай, который вселяет осторожный оптимизм.
В полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее сожитель и его 67-летний отец не вернулись с промысла из тайги, куда они отправились в октябре 2020 года. Мужчины планировали выйти из леса в феврале, но так и не появились. Ситуация осложнялась тем, что в районе поисков уже выступила верховая вода.
Полицейские обратились к местному жителю, который на своей аэролодке смог пройти к зимовью. Охотники были живы! Как выяснилось, один из них серьезно заболел, что помешало вовремя покинуть угодья. А когда болезнь отступила, они столкнулись с непреодолимой преградой — талой водой и промоинами. Ни снегоход, ни лыжи не помогли. На аэролодке мужчин доставили домой к семье.
Эта история доказывает: даже опытные люди, вооруженные техникой и припасами, могут оказаться в западне у суровой природы. Но она же показывает, что шанс на спасение есть всегда.
Что же случилось с семьей Усольцевых?
На сегодняшний день приоритетной версией следствия остается несчастный случай. Однако были и другие версии: от встречи Усольцевых с дикими зверями до убийства браконьерами.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что люди пропадают бесследно, но не целыми семьями.
«По одному, бывает, пропадают туристы, альпинисты. Здесь какие варианты… Или погиб, в расщелину упал, или замерз где-то на леднике. Потом находят спустя какое-то время труп окоченевший. А здесь никаких предпосылок не было, чтобы всем пропасть и погибнуть. Как сквозь землю провалились», — добавил эксперт.
Тайга Красноярского края — место суровое и безжалостное. Она в очередной раз доказала, что не прощает ошибок, даже тем, кто считает себя ее хозяином. Пропажа семьи Усольцевых — это страшное напоминание о том, что перед лицом дикой природы любой, даже самый опытный человек, уязвим.
И пока поиски продолжаются, остается верить в чудо, подобное тому, что случилось с охотниками из Иркутской области.
