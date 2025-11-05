Число погибших при крушении самолета в Кентукки выросло до семи человек

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что количество погибших в результате крушения грузового самолёта возросло до семи человек.
По словам Бешира, спасательные службы продолжают работать на месте катастрофы, уточняя количество жертв и пострадавших.
Глава штата отметил, что число погибших, вероятно, продолжит расти по мере проведения поисково-спасательных и восстановительных работ. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.
Ранее сообщалось, что причиной крушения грузового самолёта UPS в штате Кентукки могло стать возгорание двигателя во время взлёта, приведшее к потере мощности.