Число погибших при крушении самолета в Кентукки выросло до семи человек

Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что количество погибших в результате крушения грузового самолёта возросло до семи человек.

По словам Бешира, спасательные службы продолжают работать на месте катастрофы, уточняя количество жертв и пострадавших.

Глава штата отметил, что число погибших, вероятно, продолжит расти по мере проведения поисково-спасательных и восстановительных работ. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.

Ранее сообщалось, что причиной крушения грузового самолёта UPS в штате Кентукки могло стать возгорание двигателя во время взлёта, приведшее к потере мощности.