В Омске будут судить серийного вора бытовой техники

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 24-летнего омича. Серийный вор похищал из магазинов бытовую технику.
Как сообщили в прокуратуре, особой «любовью» у воришки почему-то пользовался магазин DNS. В период с июля по август нынешнего года, он систематически наведывался в торговые залы этой сети и похищал оттуда бытовою технику. Поражает и простота, с которой он все это проделывал. Судя по записям видеокамер, которые обнародовала прокуратура, молодой человек заходил в магазин и на глазах у всех выносил оттуда все, что понравилось.
В составе похищенного — десять умных колонок и персональный компьютер. Общая стоимость вынесенного товара составила 170 тысяч рублей. Краденное воришка продал незнакомым людям на улицах города.
Вину в совершенном преступлении молодой человек полностью признал. Дело передано на рассмотрение мировому судье. За кражу ранее неоднократно судимому омичу грозит два года лишения свободы.