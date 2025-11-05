В Омске будут судить серийного вора бытовой техники

Как сообщили в прокуратуре, особой «любовью» у воришки почему-то пользовался магазин DNS. В период с июля по август нынешнего года, он систематически наведывался в торговые залы этой сети и похищал оттуда бытовою технику. Поражает и простота, с которой он все это проделывал. Судя по записям видеокамер, которые обнародовала прокуратура, молодой человек заходил в магазин и на глазах у всех выносил оттуда все, что понравилось.