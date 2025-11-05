Ричмонд
Сеть подпольных казино накрыли в Хабаровске

Трое хабаровчан организовали в двух нежилых помещениях настоящие мини-казино — закупили аппаратуру, оборудование, подключили все к интернету и нашли клиентов, готовых платить деньги.

Источник: Губерния онлайн

Работали с марта по октябрь 2025 года, пока в итоге деятельность их игровых залов не пресекли правоохранители.

Проведены обыски, деньги и документы, а также техника изъяты. Возбуждено уголовное дело.