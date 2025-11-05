Бывший сотрудник правоохранительных органов убил трех жителей Бурятии. 40-летний обвиняемый жестоко расправился с молодой парой — Сэсэг Буиновой и Станисловом Норбоевым, а также убил своего знакомого. Все тела он спрятал в автомобиле, который впоследствии поджег.
Сейчас расследование уголовного дело в отношении убийцы завершено. Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, мужчина трижды выстрелил в голову Сэсэг и Стаса после того, как сел в их машину и стал угрожать.
— Обвиняемый уволился из органов ещё в 2021 году. Установлено, что он имел много кредитов и был безработным, — заявили в следственном комитете.
Спустя какое-то время убийцу нашли возле горящего дома, позже он умер в больнице. Уголовное дело с обвинительным заключение направили в суд для рассмотрения по существу.
Перед своей смертью в больнице преступник оставил супруге записку, в которой отрицал свою причастность к убийству. В свою очередь жена считает, что ее мужа подставили и будет возражать в суде, чтобы «отстоять его честь».