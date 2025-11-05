18-летнего челябинца будут судить за похищение 1,2 млн рублей у пенсионеров

В Челябинской области полицейские поймали 18-летнего курьера мошенников. Теперь молодого человека будут судить за работу на аферистов.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, обманщики угрожали пенсионерам, заставляя отдавать деньги. Они обвиняли пожилых людей в финансовой поддержке иностранной армии, пугали обысками и уголовными делами.
Курьер приезжал к испуганным пенсионерам, чтобы забрать их сбережения. Большую часть денег он пересылал своим анонимным «работодателям», а себе оставлял «комиссию».
— Установлено, что злоумышленник дважды доводил свои преступные умысел до конца: в Южноуральске и Каслях. Еще в двух эпизодах в Еткульском районе и снова в Южноуральске потерпевшие, заподозрив неладное, отказались передавать деньги, — уточнили в полиции.
В общей сложности пожилые южноуральцы отдали курьеру 1,2 млн рублей. Молодой человек во время следствия возместил пенсионерам весь ущерб. Тем не менее, ему предстоит сесть на скамью подсудимых. Курьеру грозит лишение свободы на срок до 10 лет.