18-летнего челябинца будут судить за похищение 1,2 млн рублей у пенсионеров

— Установлено, что злоумышленник дважды доводил свои преступные умысел до конца: в Южноуральске и Каслях. Еще в двух эпизодах в Еткульском районе и снова в Южноуральске потерпевшие, заподозрив неладное, отказались передавать деньги, — уточнили в полиции.