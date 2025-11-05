411 пассажиров Red Wings не могут улететь из Кольцово в Шри-Ланку

Утром 5 ноября в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия воздушного судна задержан к вылету рейс WZ-3093 авиакомпании Red Wings по маршруту «Екатеринбург — Маттала». Борт с 411 пассажирами должен был вылететь в Шри-Ланку сегодня утром в 7 часов 15 минут. Теперь планируемое время вылета — 00 часов 15 минут 6 ноября.