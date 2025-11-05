Ричмонд
411 пассажиров Red Wings не могут улететь из Кольцово в Шри-Ланку

Самолет по маршруту «Екатеринбург — Маттала» задерживается на 17 часов.

Источник: Аргументы и факты

Утром 5 ноября в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за позднего прибытия воздушного судна задержан к вылету рейс WZ-3093 авиакомпании Red Wings по маршруту «Екатеринбург — Маттала». Борт с 411 пассажирами должен был вылететь в Шри-Ланку сегодня утром в 7 часов 15 минут. Теперь планируемое время вылета — 00 часов 15 минут 6 ноября.

«Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщили в региональном ведомстве.