Прокуратура просит усилить приговор экс-замдиректору Пермского порохового завода

Как установил суд, обвиняемые причастны к хищению денежных средств, выделенных на модернизацию ППЗ и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». В результате предприятиям был нанесен ущерб на общую сумму свыше 599 млн руб. Сергей Холоимов был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. Владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. Кроме того, подсудимые должны погасить ущерб по делу.