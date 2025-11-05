В Сургуте при пожаре в частном доме погибли семь человек

В Сургуте в результате пожара в частном доме погибли семь человек — трое взрослых и четверо детей. Возгорание привело к обрушению кровли и перекрытия, где спасатели обнаружили тела погибших. На месте работают 40 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.