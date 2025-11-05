Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте при пожаре в частном доме погибли семь человек

В Сургуте в результате пожара в частном доме погибли семь человек — трое взрослых и четверо детей. Возгорание привело к обрушению кровли и перекрытия, где спасатели обнаружили тела погибших. На месте работают 40 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

В Сургуте в результате пожара в частном доме погибли семь человек — трое взрослых и четверо детей. Возгорание привело к обрушению кровли и перекрытия, где спасатели обнаружили тела погибших. На месте работают 40 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.