МО: 40 украинских беспилотников уничтожили над регионами РФ

В течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 11 дронов были сбиты над Воронежской областью, восемь — над Ростовской, шесть — над Курской и шесть — над Республикой Крым.
Кроме того, пять беспилотников ликвидировали над Брянской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее, 5 ноября, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира.
В этот же день стало известно, что силы противовоздушной обороны России сбили беспилотник противника над Орлом. В результате падения отдельных элементов сбитых БПЛА повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.