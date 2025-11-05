МЧС: Семь человек погибли при пожаре в Сургуте

В Сургуте произошел пожар в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1», в результате которого погибли семь человек. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что среди погибших оказались четверо детей.
— Семь человек, в том числе четверо детей, погибли на пожаре в Ханты-Мансийском АО, — говорится в Telegram-канале ведомства.
К 03:16 открытое горение на площади 72 квадратных метров было ликвидировано. Предварительной причиной пожара могли стать нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются дознавателями МЧС России и следователями окружного управления Следственного комитета РФ.
4 ноября в результате пожара в жилом доме в СНТ «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге погибли женщина и двое детей.