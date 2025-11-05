В Новокузнецке задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

«Предварительно установлено, что мужчина, находясь на территории Адлера, вступил в состав организованной группы для совместного совершения преступлений в отношении граждан. С этой целью он арендовал три квартиры в Новокузнецке, где в целях конспирации создавал видимость проживания, а также установил и настроил абонентские терминалы пропуска трафика — симбоксы, предназначенные для одновременной работы большого количества сим-карт. Используя их, соучастники преступления, находясь в других регионах, одновременно обзванивали граждан и под видом работников различных организаций убеждали их перевести денежные средства на “безопасные счета”», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.