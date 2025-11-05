Полиция нашла загадочный труп женщины со связанными руками

Позже полиция уточнила, что это была обнажённая женщина с связанными руками. Тело нашли у кольцевой развязки Blue Water Estate в районе Сери Кембанган. По данным полиции, рост женщины составлял около 144 сантиметров, у неё были светлые волосы ниже плеч, длинные ногти, серебряные серьги в ушах, зелёный и красный тканевые браслеты, а также татуировка на правой руке.