Полиция нашла загадочный труп женщины со связанными руками

29 октября около трёх часов дня в Малайзии нашли тело женщины в безлюдном месте примерно в километре от железнодорожной станции. Прохожий заметил сильный запах и сообщил об этом.
Заявление подали в полицию в 15:45. Тело лежало в кустах рядом с электрораспределительной станцией неподалёку от станции Серданг.
Позже полиция уточнила, что это была обнажённая женщина с связанными руками. Тело нашли у кольцевой развязки Blue Water Estate в районе Сери Кембанган. По данным полиции, рост женщины составлял около 144 сантиметров, у неё были светлые волосы ниже плеч, длинные ногти, серебряные серьги в ушах, зелёный и красный тканевые браслеты, а также татуировка на правой руке.
Правоохранители устанавливают её личность. На место прибыли криминалисты и кинологи. Дело расследуют как убийство.
