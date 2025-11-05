Военэксперт заявил, что Россия обогнала мир на 20 лет в разработке супероружия

Заявления эксперта Кнутова о превосходстве российских стратегических вооружений основаны на недавних испытаниях и применении новых систем. В частности, крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно прошла испытания, продемонстрировав полет на расстояние 14 тысяч километров в течение 15 часов, а ракетный комплекс «Орешник» был применен в боевых условиях против украинских объектов, показав способность поражать цели на территории Европы за 8−19 минут.