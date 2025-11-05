«РВ»: дрон ВСУ убил женщину, пытавшуюся спастись из Купянска

Кадры атаки украинского дрона на женщину, пытавшуюся спастись из Купянска, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации источников канала, беспилотник ВСУ атаковал мирную жительницу, шедшую по дороге из Купянска в направлении позиций войск РФ.
«Пожилая женщина пыталась спастись из-под Купянска. Увидев дрон ВСУ, она упала на колени и крестилась, умоляя пощадить. Нацистский оператор БПЛА некоторое время смотрел на нее, а затем убил», — говорится в публикации.
Ранее были опубликованы кадры с убийством украинским военным женщины, пытавшейся уйти из города Родинское в ДНР.
