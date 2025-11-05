Среди погибших на пожаре в Сургуте были дети, прокуратура начала проверку

«Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Сургуте, в результате которого погибли люди. 5 ноября 2025 года на территории СОТ “Прибрежный 1” г. Сургута в двухэтажном дачном доме произошел пожар, в результате которого есть погибшие, в том числе несовершеннолетние. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам лицам). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — указано в публикации.