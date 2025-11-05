Среди погибших на пожаре в Сургуте были дети, прокуратура начала проверку

Среди семи погибших во время пожара в Сургуте есть дети.
Прокуратура ХМАО начала проверку по факут пожара в Сургуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ведомства, в числе семи погибших были дети.
«Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Сургуте, в результате которого погибли люди. 5 ноября 2025 года на территории СОТ “Прибрежный 1” г. Сургута в двухэтажном дачном доме произошел пожар, в результате которого есть погибшие, в том числе несовершеннолетние. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам лицам). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — указано в публикации.
И.о. прокурора Зиганьшин лично выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В прокуратуре уточнили, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.