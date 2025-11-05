На объектах космодрома Восточный за долги ограничили потребление электроэнергии

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) ввела ограничения на подачу электроэнергии ряду объектов генерального подрядчика второй очереди космодрома Восточный — компании ПСО «Казань». Причина — задолженность за потребленные ресурсы, сумма которой превысила 51 миллион рублей.
По данным пресс-службы ДЭК, ограничения затронули площадки подрядчика, задействованные на строительстве стартового комплекса ракетного комплекса «Ангара». Кроме действующих мер, компания намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве ПСО «Казань».
Ежемесячное потребление электроэнергии на объектах подрядчика составляет около 4 миллионов рублей. Энергетики не раз просили руководство ПСО «Казань» оплатить долг, однако те проигнорировали требования. Если задолженность не будет погашена, ограничения усилят.
Исполнительный директор ДЭК Виталий Стороженко отметил, что компания уже шла навстречу подрядчику: в марте текущего года отключения были отменены после предоставления гарантий, когда долг составлял 24 миллиона рублей. Однако обязательства по оплате выполнены не были. В октябре поступили новые обещания выплатить 23,1 миллиона рублей до 20 октября, но деньги так и не поступили.
Договор энергоснабжения строительной площадки комплекса «Ангара» был заключен в 2020 году. Расчеты с ДЭК ведутся через оборудование АО «ЦЭНКИ», расположенное на космодроме Восточный.
