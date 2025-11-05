На объектах космодрома Восточный за долги ограничили потребление электроэнергии

Исполнительный директор ДЭК Виталий Стороженко отметил, что компания уже шла навстречу подрядчику: в марте текущего года отключения были отменены после предоставления гарантий, когда долг составлял 24 миллиона рублей. Однако обязательства по оплате выполнены не были. В октябре поступили новые обещания выплатить 23,1 миллиона рублей до 20 октября, но деньги так и не поступили.