В Таиланде нашли мёртвым пропавшего российского туриста

Тело пропавшего российского туриста обнаружено у берегов острова Пхукет в Таиланде, сообщил новостной портал Phuket News со ссылкой спасателей и полицейских.
По данным журналистов, речь идёт о 31-летнем мужчине, который исчез после того, как вместе с друзьями отправился плавать в море с пляжа Найтон. По словам очевидцев, во время купания мужчину захлестнула волна отбойного течения.
Его искали более суток. В спасательной операции были задействованы гидроциклы. По информации портала, 2 ноября в другом месте того же пляжа погиб гражданин Мьянмы.
Напомним, 18 октября на пляже Карон у острова Пхукет утонул во время плавания 56-летний турист из России. Его вытащили на берег, но спасти не смогли. Российские дипломаты предупредили путешественников об опасности отбойных течений.