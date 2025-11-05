В Сургуте возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после гибели семи человек при пожаре в доме в Сургуте. Об этом сообщило СУ СК РФ по ХМАО-Югре.