В Московском районе ночью на соседних улицах за полтора часа произошло два крупных пожара

В Калининграде в ночь с 4 на 5 ноября произошло два пожара в многоквартирных домах, расположенных в районе ул. Подполковника Емельянова. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
4 ноября в 23:26 поступило сообщение о возгорании на ул. Андреевской. В гараже на цокольном этаже дома пламя охватило автомобиль BMW Х3 и бытовые вещи. Огонь на площади 20 «квадратов» тушили 22 человека при поддержке 5 спецмашин. Из здания эвакуировали 40 жильцов, в том числе 7 детей.
Спустя один час и 46 минут поступил вызов с ул. Станиславского в квартире на первом этаже трёхэтажного дома пламя охватило одну из комнат, которая в результате выгорела полностью. Пламя тушили 18 пожарных, которые задействовали 4 единицы техники. Из дома эвакуировали 49 человек, из них 11 детей.
1 ноября в Торговом центре у Центрального рынка Калининграда загорелась проводка, из здания эвакуировали 150 человек.