В Московском районе ночью на соседних улицах за полтора часа произошло два крупных пожара

Спустя один час и 46 минут поступил вызов с ул. Станиславского в квартире на первом этаже трёхэтажного дома пламя охватило одну из комнат, которая в результате выгорела полностью. Пламя тушили 18 пожарных, которые задействовали 4 единицы техники. Из дома эвакуировали 49 человек, из них 11 детей.