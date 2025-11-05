Семь человек погибли на дорогах Иркутской области за неделю. C 27 октября по 4 ноября в регионе произошло 59 ДТП. В них 73 человека получили травмы различной степени тяжести, а 14 детей были доставлены в больницы. Об этом сообщает Weacom.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.