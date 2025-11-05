Семь человек погибли на дорогах Иркутской области за неделю. C 27 октября по 4 ноября в регионе произошло 59 ДТП. В них 73 человека получили травмы различной степени тяжести, а 14 детей были доставлены в больницы. Об этом сообщает Weacom.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
— 12 аварий случилось из-за нарушения скорости при определенных условиях движения. Три раза водители выехали на «встречку», также пять раз не соблюдали очередности проезда, — пояснили в полиции.
Пять ДТП произошло из-за автомобилистов, севших за руль в нетрезвом виде. Безопасность на дорогах также подрывают 6 человек, управлявших автомобилями без прав, и 28 водителей, не имевших обязательной страховки ОСАГО. В шести случаях нарушители скрылись с места происшествия.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что бывший сотрудник правоохранительных органов убил трех жителей Бурятии.