В Башкирии продают списанные автомобили районной администрации

Муниципальный автопарк Бижбулякского района выставили на аукцион.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Бижбулякского района Башкирии организовала электронные торги по продаже списанных служебных машин. На продажу выставили четыре автомобиля, которые ранее использовались для муниципальных нужд.

В перечень лотов вошли:

— Toyota Camry 2010 года с пробегом более 500 тысяч км за 901 тысячу рублей;

— Chevrolet NIVA 2012 года с пробегом 439 тысяч км за 321 тысячу рублей;

— ГАЗ-3102 2008 года с пробегом 210 тысяч км за 173 тысячи рублей;

— Ford Focus 2004 года с пробегом 546 тысяч км за 105 тысяч рублей.

В описании к каждому транспортному средству указано техническое состояние: от удовлетворительного до неудовлетворительного, с перечнем имеющихся повреждений.

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 21 ноября на электронной площадке «РТС-тендер». Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости выбранного автомобиля.

