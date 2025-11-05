В Башкирии продают списанные автомобили районной администрации

Администрация Бижбулякского района Башкирии организовала электронные торги по продаже списанных служебных машин. На продажу выставили четыре автомобиля, которые ранее использовались для муниципальных нужд.
В перечень лотов вошли:
— Toyota Camry 2010 года с пробегом более 500 тысяч км за 901 тысячу рублей;
— Chevrolet NIVA 2012 года с пробегом 439 тысяч км за 321 тысячу рублей;
— ГАЗ-3102 2008 года с пробегом 210 тысяч км за 173 тысячи рублей;
— Ford Focus 2004 года с пробегом 546 тысяч км за 105 тысяч рублей.
В описании к каждому транспортному средству указано техническое состояние: от удовлетворительного до неудовлетворительного, с перечнем имеющихся повреждений.
Подача заявок на участие в аукционе продлится до 21 ноября на электронной площадке «РТС-тендер». Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости выбранного автомобиля.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.