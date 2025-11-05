Стало известно, кто еще пропал в лесах Сибири, где ищут Усольцевых

Иногда, однако, таежные истории заканчиваются благополучно. Так, в 2021 году в Иркутской области удалось спасти двух охотников, не вернувшихся с промысла. Мужчины застряли из-за болезни и паводков, но были найдены живыми с помощью местного жителя на аэролодке. Этот случай показывает, что даже в суровых условиях шанс на спасение остается.