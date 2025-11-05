Стало известно, кто еще пропал в лесах Сибири, где ищут Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае уже больше месяца остается загадкой. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли на прогулку в районе горы Буратинка и не вернулись. По словам местных жителей, глава семьи был опытным таежником, хорошо знавшим эти места, что, по мнению спасателей, могло сыграть с ним злую шутку — уверенность в собственных силах нередко становится причиной трагедий.
Подобный случай произошел в 2019 году с Владимиром Шатыгиным, также считавшимся опытным туристом. Он заблудился во время сбора ягод, отказывался от помощи, а затем пропал навсегда. Поиски продолжались почти три месяца, но следов не нашли. Эксперты отмечают, что именно чрезмерная самоуверенность часто мешает выживанию в тайге.
Иногда, однако, таежные истории заканчиваются благополучно. Так, в 2021 году в Иркутской области удалось спасти двух охотников, не вернувшихся с промысла. Мужчины застряли из-за болезни и паводков, но были найдены живыми с помощью местного жителя на аэролодке. Этот случай показывает, что даже в суровых условиях шанс на спасение остается.
Следователи считают, что Усольцевы могли погибнуть в результате несчастного случая, однако рассматривают и другие версии — нападение зверей или встречу с браконьерами. Криминалисты отмечают, что исчезновение сразу трех человек без следов выглядит крайне необычно, передает Aif.ru.
Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.