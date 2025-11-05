Глава СКР взял на контроль жестокое убийство девочки из Башкирии

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». По данным пресс-службы СКР, днем 3 ноября в квартире одного из домов Челябинска нашли тело девочки с колото-резаными ранениями. 43-летняя женщина с ребёнком арендовала квартиру. После того, как она сообщила собственнице жилья о том, что съезжает, та пришла проверить квартиру и обнаружила тело ребенка в диване.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Как информировал «Башинформ», по неподтвержденным данным, женщина работала мастером маникюра и приехала в Челябинск из Учалов.