Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР взял на контроль жестокое убийство девочки из Башкирии

Преступление произошло в Челябинске.

Источник: СУ СКР по Челябинской области / телеграм-канал

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». По данным пресс-службы СКР, днем 3 ноября в квартире одного из домов Челябинска нашли тело девочки с колото-резаными ранениями. 43-летняя женщина с ребёнком арендовала квартиру. После того, как она сообщила собственнице жилья о том, что съезжает, та пришла проверить квартиру и обнаружила тело ребенка в диване.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как информировал «Башинформ», по неподтвержденным данным, женщина работала мастером маникюра и приехала в Челябинск из Учалов.