В ЯНАО пожилой мужчина подарил внуку ружье и попал под судимость

В Красноселькупском районе (ЯНАО) осудили пожилого мужчину, который подарил своем внуку двуствольное ружье. Разрешения на хранение оружия у ямальца не было. Об этом сообщает окружная прокуратура.

Ружье хранилось в избе до изъятия полицией.

«Установлено, что в декабре 2022 года мужчина, находясь на угодьях, расположенных на берегу реки Большая Ширта, не имея специального разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, подарил, тем самым незаконно сбыл своему внуку двуствольное охотничье ружье, которое хранилось в охотничьей избе до момента изъятия сотрудниками полиции», — говорится в релизе, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

В ходе суда мужчина полностью признал вину, раскаялся, способствовал раскрытию преступления. Суд учел преклонный возраст и состояние здоровья подсудимого. Мужчину наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей.