В ЯНАО пожилой мужчина подарил внуку ружье и попал под судимость

«Установлено, что в декабре 2022 года мужчина, находясь на угодьях, расположенных на берегу реки Большая Ширта, не имея специального разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, подарил, тем самым незаконно сбыл своему внуку двуствольное охотничье ружье, которое хранилось в охотничьей избе до момента изъятия сотрудниками полиции», — говорится в релизе, опубликованном на сайте надзорного ведомства.