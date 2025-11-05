Что происходит с авиарейсами в России 5 ноября 2025: задержки и отмены, онлайн-табло

В аэропорту Шереметьево на прилет задерживаются рейсы: DP 6526 из Новосибирска (посадка в 07:58), SU 1451 из Кемерово (посадка в 08:32), DP 6522 из Омска (посадка в 08:10), SU 1251 из Нижнекамска (посадка в 10:07), SU 1279 из Казани (посадка в 10:37), SU 1395 из Перми (посадка в 10:42), SU 1173 из Астрахани (посадка в 10:07), SU 1407 из Екатеринбурга (посадка в 10:12), SU 1485 из Красноярска (посадка в 10:34), FV 5996 из Хабаровска (посадка в 17:20), FV 6928 из Варадеро (посадка в 15:37), SU 279 из Пхукета (посадка в 17:21), SU 209 из Шанхая (посадка в 17:10).