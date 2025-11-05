В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В результате ночной атаки БПЛА семь частных домов получили повреждения в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА над Россией, над Орловской областью было сбито два БПЛА.
«Итоговая информация по ночной атаке — средствами РЭБ уничтожены два реактивных БПЛА над городом Орлом. Повреждения получили семь частных домовладений и остекление в одном многоквартирном доме. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что ведутся работы по оказанию помощи гражданам и устранению последствий атаки.
