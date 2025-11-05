Ричмонд
Два человека погибли за сутки в пожарах в Свердловской области

В результате пожаров еще три человека пострадали.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

За минувшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 22 пожара, 12 из которых случились в жилом секторе.

«В результате пожаров пострадали три человека, погибли два человека», — сообщает региональное МЧС.

Так, 4 ноября в поселке Баранчинский на улице Ленина горел частный жилой дом на 72 квадратных метрах. В результате пожара пострадал хозяин дома, его госпитализировали. С огнем справились за 86 минут 5 специалистов на двух единицах техники.

В селе Кашино на улице Степана Разина сгорели частный жилой дом и надворные постройки на площади 150 «квадратов». При тушении пожара обнаружили двух погибших, еще два человека получили травмы. Пожар потушили за час 20 спасателей на шести спецмашинах.

Также накануне в селе Кашино в садовом товариществе «Урожай» сгорел садовый дом на 36 квадратных метрах. Возгорание ликвидировали за 18 минут 7 специалистов на двух единицах техники.

В селе Лая на улице Новоалександровская огонь повредил перекрытие частного жилого дома на площади 6 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 8 минут два специалиста на одной спецмашине.

В переулке Газорезчиков в Екатеринбурге горело неэксплуатируемое здание на площади 70 «квадратов». Огнь потушили за 17 минут 8 специалистов на трех спецмашинах.

В садовом товариществе «Горняк» в Нижнем Тагиле на улице Центральная сгорели садовый дом и надворные постройки на площади 120 квадратных метров. С возгоранием справились за 50 минут 15 пожарных на четырех единицах техники.