Два человека погибли за сутки в пожарах в Свердловской области

В селе Кашино на улице Степана Разина сгорели частный жилой дом и надворные постройки на площади 150 «квадратов». При тушении пожара обнаружили двух погибших, еще два человека получили травмы. Пожар потушили за час 20 спасателей на шести спецмашинах.