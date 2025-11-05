Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года на дорогах Ямала погибли 20 человек

С начала 2025 года в ЯНАО зафиксировано более 3600 аварий, в которых погибли 20 человек и 269 получили травмы. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции ЯНАО. За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано шесть ДТП.

С начала года в ДТП погибли 20 человек.

С начала 2025 года в ЯНАО зафиксировано более 3600 аварий, в которых погибли 20 человек и 269 получили травмы. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции ЯНАО. За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано шесть ДТП.

«С начала 2025 года на ямальских дорогах в 3645 зарегистрированных ДТП погибло 20 человек и 269 получили травмы, в их числе 41 ребенок», — говорится в сообщении. За прошедшие сутки сотрудники госавтоинспекции зафиксировали шесть ДТП.

Инциденты на трассе Сургут — Салехард одни из самых частых дорожно-транспортных происшествий, регистрируемых в округе. Так, 17 октября 2025 года на 652-ом километре трассы опрокинулся большегруз SHACMAN. Водитель получил травмы.