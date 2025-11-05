С начала года на дорогах Ямала погибли 20 человек

С начала 2025 года в ЯНАО зафиксировано более 3600 аварий, в которых погибли 20 человек и 269 получили травмы. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции ЯНАО. За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано шесть ДТП.