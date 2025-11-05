С начала года на дорогах Ямала погибли 20 человек

С начала года в ДТП погибли 20 человек.
С начала 2025 года в ЯНАО зафиксировано более 3600 аварий, в которых погибли 20 человек и 269 получили травмы. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции ЯНАО. За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано шесть ДТП.
«С начала 2025 года на ямальских дорогах в 3645 зарегистрированных ДТП погибло 20 человек и 269 получили травмы, в их числе 41 ребенок», — говорится в сообщении. За прошедшие сутки сотрудники госавтоинспекции зафиксировали шесть ДТП.
Инциденты на трассе Сургут — Салехард одни из самых частых дорожно-транспортных происшествий, регистрируемых в округе. Так, 17 октября 2025 года на 652-ом километре трассы опрокинулся большегруз SHACMAN. Водитель получил травмы.