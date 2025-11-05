Автомобилистов Башкирии призвали перейти на зимние шины

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики в связи с резким изменением погодных условий. Он призвал всех участников дорожного движения проявлять повышенную внимательность.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем, усиление ветра и ухудшение видимости на дорогах. Ночные заморозки могут привести к образованию гололедицы.
Севастьянов рекомендовал автовладельцам проверить техническое состояние транспортных средств, включая работу световых приборов, стеклоочистителей и аккумулятора. Особое внимание он уделил необходимости своевременной замены летней резины на зимнюю, что поможет увереннее управлять автомобилем в сложных погодных условиях.
Также руководитель ГАИ посоветовал водителям адаптировать стиль вождения к зимним условиям: избегать резких маневров, заблаговременно снижать скорость и быть особенно внимательными около пешеходных переходов. Пешеходам рекомендовано использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только в установленных местах.
