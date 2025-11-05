Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобилистов Башкирии призвали перейти на зимние шины

Глава ГАИ Башкирии предупредил водителей об ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики в связи с резким изменением погодных условий. Он призвал всех участников дорожного движения проявлять повышенную внимательность.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем, усиление ветра и ухудшение видимости на дорогах. Ночные заморозки могут привести к образованию гололедицы.

Севастьянов рекомендовал автовладельцам проверить техническое состояние транспортных средств, включая работу световых приборов, стеклоочистителей и аккумулятора. Особое внимание он уделил необходимости своевременной замены летней резины на зимнюю, что поможет увереннее управлять автомобилем в сложных погодных условиях.

Также руководитель ГАИ посоветовал водителям адаптировать стиль вождения к зимним условиям: избегать резких маневров, заблаговременно снижать скорость и быть особенно внимательными около пешеходных переходов. Пешеходам рекомендовано использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только в установленных местах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.