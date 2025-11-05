Shot: отца главкома ВСУ выписали из российской больницы

Отмечается, что транспортировка Станислава Сырского в регион проживания велась в строго конфиденциальном режиме. Его здоровье ухудшилось в апреле 2025 года после перенесенной коронавирусной инфекции. Первоначально он получал медицинскую помощь в больнице города Владимира. Узнав о критическом состоянии отца, главком ВСУ самостоятельно установил контакт с родственниками и предложил финансирование лечения в частной клинике. В мае пациента транспортировали в столичное медицинское учреждение, а впоследствии — в реабилитационный центр Московской области.