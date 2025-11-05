В Волгоградской области осудят членов преступной группы, вовлекших детей в проституцию

Преступная деятельность была пресечена в апреле этого года.
Напомним, двое местных жителей в Волжском организовали нелегальный бизнес летом 2021 года. Для этого они арендовали и оборудовали помещение, осуществляли подбор участников и распределяли между ними роли. Помещение лицами было оборудовано под видом массажного салона.
— Организаторы привлекли администраторов и исполнителей — женщин, в том числе несовершеннолетних, которых вовлекали в занятие проституцией, обеспечивали их «обучение» и планирование графиков работы. Администраторы встречали клиентов, предлагали им перечень «услуг» и контролировали их оплату, передавая денежные средства организатора, — сообщила официальный представитель СК СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.