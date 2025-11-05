В Якутии прорвало дамбу «Кладбищенская»: спасатели заявили об отсутствии угрозы подтопления села

Прорыв дамбы «Кладбищенская» произошел 5 ноября в Чурапчинском улусе Якутии. Инцидент случился во время планового сброса воды, сообщает республиканская служба спасения.
В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что угрозы подтопления села Харбала 2-я нет. Уровень воды остается ниже критической отметки на четыре метра.
По состоянию на 11:50 по местному времени параметры прорыва составляют четыре метра в ширину при глубине от 30 до 40 сантиметров. Как отмечают спасатели, происшествие может создать определенные трудности для местных жителей при заготовке льда и использовании автозимника.
В настоящее время специалисты уже проводят подготовительные работы к восстановлению поврежденного сооружения. Сам ремонт дамбы запланирован на 7 ноября.
Ситуация остается на постоянном контроле Службы спасения Якутии. На месте происшествия работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.
