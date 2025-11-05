Челябинец насмерть разбился на Айских притесах

«В субботу в районе Больших Айских притесов мужчина упал с горы и разбился. Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда с помощью плавсредства транспортировали тело с одного берега на другой и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.