Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец насмерть разбился на Айских притесах

На Больших Айских притесах в Челябинской области разбился мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

Мужчина упал с горы в районе Айских притесов.

На Больших Айских притесах в Челябинской области разбился мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«В субботу в районе Больших Айских притесов мужчина упал с горы и разбился. Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда с помощью плавсредства транспортировали тело с одного берега на другой и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.

Предварительно, высота падения составила 25 метров. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности при посещении гористой местности.