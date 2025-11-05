Ричмонд
Восемь жилых домов повреждены при атаке реактивных БПЛА в Орле

Орловская область вновь подвергалась атаке БПЛА ВСУ в ночь с 4 на 5 ноября. Над городом сбили два реактивных дрона с помощью средств РЭБ, написал в своём Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Источник: Life.ru

«Итоговая информация по ночной атаке — средствами РЭБ уничтожены 2 реактивных БПЛА над городом Орлом. Повреждения получили 7 частных домовладений и остекление в 1 многоквартирном доме», — говорится в сообщении.

Сейчас в городе ведутся необходимые работы по оказанию помощи гражданам и устранению последствий атаки. В результате атаки никто из жителей не пострадал.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 40 БПЛА ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 11 — было сбито над Воронежской областью. Восемь беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, по шесть — над Курской областью и Республикой Крым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

