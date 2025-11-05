Ричмонд
Ребенок погибшего на СВО уральца получил выплату в 1,5 млн через суд

В Свердловской области прокуратура помогла ребенку погибшего на СВО получить 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле ребенок погибшего на СВО солдата получил полтора миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Мама мальчика обратилась в ведомство, когда управление соцзащиты отказало им в выплате. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Чиновники сослались на то, что женщина пропустила срок подачи заявления — он составляет 12 месяцев с момента гибели военнослужащего. Однако прокуратура взялась защищать права ребенка и подала иск в суд.

— Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, — уточнили в прокуратуре.

Соцзащиту обязали восстановить пропущенный срок и перечислить деньги. После решения суда выплата была произведена и семья наконец получила положенную по закону финансовую поддержку.