Ребенок погибшего на СВО уральца получил выплату в 1,5 млн через суд

В Нижнем Тагиле ребенок погибшего на СВО солдата получил полтора миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Мама мальчика обратилась в ведомство, когда управление соцзащиты отказало им в выплате. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.