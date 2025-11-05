В Якутии прорвало дамбу

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ осуществили ракетный обстрел с применением беспилотников по дамбе местного водохранилища. Инцидент произошел в момент проведения неотложных ремонтно-восстановительных мероприятий на объекте. По словам Гладкова, несмотря на то, что водохранилище не входит в число приоритетных источников водоснабжения областного центра, его повреждение способно повлечь за собой значительные негативные последствия.