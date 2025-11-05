В Курганской области женщина сдала на металлолом автомобиль, который ей доверили хранить

Жительница Шумихи получила штраф за продажу авто на металлолом (архивное фото).
Жительница Шумихи (Курганская область) продала арестованный автомобиль на металлом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.
История началась с того, что женщина дважды управляла автомобилем в нетрезвом виде. Суд признал ее виновной и постановил конфисковать транспортное средство, на котором было совершено правонарушение. «Сотрудник службы регулярно проверял сохранность автомобиля, а когда подошел срок передачи машины в Росимущество, на месте транспортного средства не оказалось. Выяснилось, что владелица продала его пункту приема металлолома, машину быстро уничтожили», — рассказали в ведомстве.
Дознаватель Шумихинского районного отделения судебных приставов возбудил уголовное дело по статье 312 УК РФ о незаконных действиях в отношении арестованного имущества. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа 110 тысяч рублей. Таким образом, вместо исполнения судебного решения гражданка приобрела вторую судимость и понесла дополнительные финансовые потери.