В ДТП на тюменской трассе погиб человек, трое пострадали

Движение транспорта на участке дороги ограничено.
В Тюменской области на трассе Тобольск — Вагай столкнулись два грузовика и один автофургон. В результате аварии один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«В результате ДТП ранения получили три человека: 62-летний водитель “КАМАЗА”, 50-летний водитель и 18-летняя пассажирка Mercedes, 66-летний пассажир иномарки погиб. Все пассажиры Mercedes — жители Вагайского района», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Движение транспорта на участке дороги ограничено в обоих направлениях до окончания работы экстренных служб.