Семьи более 50 погибших при взрыве в «Листвяжной» получили 1 миллиард рублей

Напомним, что 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области взорвался метан, в результате чего погибли 46 шахтёров и 5 спасателей. После случившегося был арестован владелец шахты Федяев, гендиректор Алексеев, технический директор Якутов и главный инженер Лобанов. Директорам назначили тюремные сроки.