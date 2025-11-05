Ричмонд
Семьи более 50 погибших при взрыве в «Листвяжной» получили 1 миллиард рублей

На поддержку семей 51 погибшего и пострадавших в страшной аварии 2021 года направлено более миллиарда рублей. Об этом заявил владелец кузбасской шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, чьи слова приводятся в судебных материалах.

Источник: Life.ru

По словам Федяева, он счёл необходимым не ограничиваться базовыми компенсациями и организовал дополнительные выплаты.

«Посчитал необходимым выплатить дополнительные денежные компенсации, удовлетворить потребности семей погибших в улучшении жилищных условий, приобретении квартир, их ремонте, приобретении автотранспорта», — сообщил владелец шахты.

Отмечается, что поддержка распространялась не только на работников предприятия и семьи погибших шахтёров. Компенсации получили и семьи сотрудников военизированной горноспасательной части, погибших при ликвидации последствий аварии.

Напомним, что 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области взорвался метан, в результате чего погибли 46 шахтёров и 5 спасателей. После случившегося был арестован владелец шахты Федяев, гендиректор Алексеев, технический директор Якутов и главный инженер Лобанов. Директорам назначили тюремные сроки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.