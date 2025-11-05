Ричмонд
В Прикамье закрыли пилораму из-за 35-летнего иностранного рабочего

Владельца осудили за приём мужчины на работу.

Источник: Аргументы и факты

Пилорама в Пермском крае была закрыта из-за 35-летнего иностранного рабочего, сообщает краевое ГУФССП.

Как рассказывает ведомство, проблемы с трудоустройством мужчины возникли в посёлке Менделеево. Правоохранительные органы проверили один из местных цехов по переработке древесины и обнаружили, что на должность разнорабочего был трудоустроен гражданин Азербайджана. Проблемой оказалось отсутствие патента на данную работу у 35-летнего мужчины.

В отношении владельца пилорамы был составлен протокол по статье КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Суд признал его виновным и назначил в качестве наказания закрыть цех на 14 суток.

Судебные приставы Карагайского и Сивинского районов выехали на место и опечатали помещения. На протяжении указанного срока сотрудники ГУФССП будут проверять сохранность наложенных на цех пломб.