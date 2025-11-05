В Прикамье закрыли пилораму из-за 35-летнего иностранного рабочего

Как рассказывает ведомство, проблемы с трудоустройством мужчины возникли в посёлке Менделеево. Правоохранительные органы проверили один из местных цехов по переработке древесины и обнаружили, что на должность разнорабочего был трудоустроен гражданин Азербайджана. Проблемой оказалось отсутствие патента на данную работу у 35-летнего мужчины.