Младенца с мальформацией мозга экстренно доставили из Уфы в Москву

В минувшее воскресенье, 2 ноября, грудного ребенка, появившегося на свет в конце октября, спецрейсом доставили в Москву. У малыша сразу после рождения обнаружили крайне редкую и серьезную болезнь — артериовенозную мальформацию вены Галена. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии, сейчас младенца ждет лечение в стенах Морозовской детской больницы.
Глава ведомства пояснил, что такое нарушение встречается лишь у одного из 25 тысяч новорожденных. Ведущие столичные и питерские врачи, специализирующиеся на сосудистой хирургии мозга, провели консультацию и сошлись во мнении: операцию нужно сделать в самые первые дни жизни. Медики пояснили, что без этого возникает прямая угроза жизни: из-за того, что артериальная кровь идёт прямиком в вены мозга, развивается сердечная недостаточность и лёгочная гипертензия.
Перед вылетом состояние младенца привели в стабильное. Для его перевозки использовали специально оборудованный самолёт, в котором есть все необходимое для оказания медицинской помощи.
