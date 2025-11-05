Младенца с мальформацией мозга экстренно доставили из Уфы в Москву

Глава ведомства пояснил, что такое нарушение встречается лишь у одного из 25 тысяч новорожденных. Ведущие столичные и питерские врачи, специализирующиеся на сосудистой хирургии мозга, провели консультацию и сошлись во мнении: операцию нужно сделать в самые первые дни жизни. Медики пояснили, что без этого возникает прямая угроза жизни: из-за того, что артериальная кровь идёт прямиком в вены мозга, развивается сердечная недостаточность и лёгочная гипертензия.