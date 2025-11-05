Прокуратура вернула пенсионерке из Омской области украденные мошенниками деньги

Прокуратура Шербакульского района в судебном порядке добилась взыскания денежных средств с так называемых «дропперов». В феврале 2025 года злоумышленники воспользовались неактивной сим-картой, оформленной на умершего супруга 76-летней пенсионерки, и похитили с привязанной к ней кредитной карты около 75 тысяч рублей.