Прокуратура вернула пенсионерке из Омской области украденные мошенниками деньги

Суд в Пермском крае взыскал с получателей украденных средств более 35 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Шербакульского района в судебном порядке добилась взыскания денежных средств с так называемых «дропперов». В феврале 2025 года злоумышленники воспользовались неактивной сим-картой, оформленной на умершего супруга 76-летней пенсионерки, и похитили с привязанной к ней кредитной карты около 75 тысяч рублей.

В ходе проверки правоохранительные органы установили получателей части похищенных средств. Деньги в размере 35 тысяч рублей были переведены на счета двух жителей города Чернушка Пермского края.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения с владельцев этих счетов. Мировой судья судебного участка № 3 Чернушинского района Пермского края удовлетворил требования в полном объеме.

Прокуратура Омской области будет контролировать возврат денежных средств на счета пенсионерки из Омской области. А уголовное дело о хищении продолжает расследоваться.

