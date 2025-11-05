На тюменского чиновника завели уголовное дело

Ранее URA.RU писало о том, что в середине октября Максим Александров был задержан силовиками. После краткого допроса чиновника отпустили, однако в администрацию Тобольского района он фактически не вернулся, там заявили о «временном отсутствии» чиновника. Решением районной думы от 16 октября, трудовые обязанности Александрова были возложены на заместителя главы муниципалитета Елизавету Костылеву.